В русі: Зеленський привітав українців з Різдвом прямо під час спуску на лижах у Карпатах

Президент Зеленський проводить Різдво у Карпатах. Вранці 7 січня він виклав у Instagram відео із гірськолижної траси, знову привітавши українців зі святом.

«Наші гори. Наші люди. Наша дивовижна Україна. Усім щасливого Різдва!», — сказав він.

Нагадаємо, офіційне привітання з Різдвом Зеленський записав у Києві напередодні, а потім на автомобілі вирушив на курорт «Буковель». Згідно з його постом в Instagram, поїздка дала йому можливість переконатися, якою прекрасною є Україна.

«Безмежні степи, пагорби в тумані, дим з димоходів придорожніх будинків… І ось на обрії видно рідні Карпати», — описував він побачене.

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