Співробітників СБУ звинуватили у нападі на казахстанських опозиціонерів у Києві: подробиці інциденту

На тлі активізації протестів у Казахстані у Києві заявляють про напад невідомих людей у цивільному на представника штабу опозиційного руху «Демократичний Вибір Казахстану» Заманбека Тлеулієва. Як повідомили в мережі, інцидент стався 6 січня біля будинку потерпілого.

Паралельно прийшли додому до інших координаторів Штабу «ДВК» у Києві, зокрема, до Елдоса Насіпбекова.

«Невідомі представилися як співробітники Служби Безпеки України, але не показували свої документи. Один із нападників на Заманбека показав посвідчення співробітника СБУ на ім'я Єгор Косов. Зараз зв'язок з хлопцями втрачено», — стверджують автори поста.

У СБУ відреагували на повідомлення, заявивши про перевірку та спілкування з окремими громадянами Казахстану.

«Йде звичайна робота в рамках чинного законодавства та функціональних обов'язків служби», — йдеться у відповіді прес-центру СБУ на запит УП .

Також у спецслужбі запевнили, що у розмові з громадянами Казахстану поводилися ввічливо та коректно, не перешкоджали відеозйомці, та викликали на місце викликали співробітників Національної поліції, які зафіксували, що все відбувалося без порушень і в рамках українського законодавства. Наголошено, що наразі ніхто з громадян Казахстану не затриманий.

А перевірки проводяться з метою протидії ймовірним провокаціям з боку РФ, автори яких можуть звинуватити нашу країну в розпалюванні агресії на території Казахстану (як це робили пропагандисти в Білорусі).

Відомо, що активісти Насіпбеков та Тлеулієв беруть активну участь у збиранні фактів із розстрілів мирних учасників протестів в Алмати та координації активістів у Казахстані.

Як повідомлялося, Росія, яка вирішила надати збройну допомогу владі Казахстану в придушенні акцій протесту, висунула низку умов, серед яких визнання російської приналежності Криму, повернення російській мові статусу другої офіційної, розміщення на території країни російських військових баз, а також надання автономії для російського населення Казахстану.

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