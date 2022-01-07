27.36 / 27.63 30.77 / 31.23
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Співробітників СБУ звинуватили у нападі на казахстанських опозиціонерів у Києві: подробиці інциденту

10:05 7 січня 2022
Співробітників СБУ звинуватили у нападі на казахстанських опозиціонерів у Києві: подробиці інциденту

На тлі активізації протестів у Казахстані у Києві заявляють про напад невідомих людей у цивільному на представника штабу опозиційного руху «Демократичний Вибір Казахстану» Заманбека Тлеулієва. Як повідомили в мережі, інцидент стався 6 січня біля будинку потерпілого.

Паралельно прийшли додому до інших координаторів Штабу «ДВК» у Києві, зокрема, до Елдоса Насіпбекова.

«Невідомі представилися як співробітники Служби Безпеки України, але не показували свої документи. Один із нападників на Заманбека показав посвідчення співробітника СБУ на ім'я Єгор Косов. Зараз зв'язок з хлопцями втрачено», — стверджують автори поста.

У СБУ відреагували на повідомлення, заявивши про перевірку та спілкування з окремими громадянами Казахстану.

«Йде звичайна робота в рамках чинного законодавства та функціональних обов'язків служби», — йдеться у відповіді прес-центру СБУ на запит УП .

Також у спецслужбі запевнили, що у розмові з громадянами Казахстану поводилися ввічливо та коректно, не перешкоджали відеозйомці, та викликали на місце викликали співробітників Національної поліції, які зафіксували, що все відбувалося без порушень і в рамках українського законодавства. Наголошено, що наразі ніхто з громадян Казахстану не затриманий.

А перевірки проводяться з метою протидії ймовірним провокаціям з боку РФ, автори яких можуть звинуватити нашу країну в розпалюванні агресії на території Казахстану (як це робили пропагандисти в Білорусі).

Відомо, що активісти Насіпбеков та Тлеулієв беруть активну участь у збиранні фактів із розстрілів мирних учасників протестів в Алмати та координації активістів у Казахстані.

Як повідомлялося, Росія, яка вирішила надати збройну допомогу владі Казахстану в придушенні акцій протесту, висунула низку умов, серед яких визнання російської приналежності Криму, повернення російській мові статусу другої офіційної, розміщення на території країни російських військових баз, а також надання автономії для російського населення Казахстану.

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

олія

Українська соняшникова за 82, а оливкова з Італії за 90: в мережі обговорють «чудеса ціноутворення» на олію

Олександр Усик із дружиною Катериною

Маскування на рівні: Усик у балаклаві сходив на ялинку та махнув на український курорт

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Різдво

Красиві вітання, смс та листівки з Різдвом Христовим

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.