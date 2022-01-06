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Україна

Активи «Прямого» та «5 каналу» заарештовані: у Порошенка побачили «зачистку інформпростору країни»

20:28 6 січня 2022
Петро Порошенко

У партії «Європейська солідарність» відреагували на рішення Печерського районного суду Києва, який заарештував усе майно та активи п'ятого президента України Петра Порошенка. Однопартійці Порошенка побачили у цьому рішенні бажання «зачистити інформаційне поле» та вказали, що ні «5 канал», ні телеканал «Прямий», на які поширюється арешт, народному депутату вже не належать.

«Крім майна Порошенка суддя Бортницька-Татарова заарештувала активи „Прямого“ та „5 каналу“. Це чітко показує, що насамперед режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі… Примітно, що з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку, але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт, демонструючи повне правове „беззаконня“ та свої справжні наміри — зачистити інформаційний простір країни», — йдеться у заяві «ЄС».

Також у партії переконані, що «Прямий» та «5 канал» — не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський.

Справді, з листопада 2021 року цими телеканалами володіє холдинг «Вільні медіа», створений медійниками, журналістами та нардепами, близькими до Петра Порошенка. Політик позбавився інформаційних активів у рамках нового «антіолігархічного» закону, причому угода передбачала розстрочку щодо виплати покупної ціни.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Зеленський ввів у дію санкції проти компаній та медіа, пов'язаних із нардепом від «ОПЗЖ» Тарасом Козаком. Компанії, що потрапили під санкції, володіють телеканалами ZIK, NewsOne, 112 Україна, Перший незалежний і UkrLive.

Фото ЄС

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