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На Різдво в Києві мають намір обмежити роботу метро: перелік станцій, вхід на які можуть закрити

18:57 6 січня 2022
На Різдво в Києві мають намір обмежити роботу метро: перелік станцій, вхід на які можуть закрити

На Різдво, 7 січня, в столиці можливе обмеження на вхід для пасажирів п’яти станцій метро в центрі міста.

Як повідомив міський портал, йдеться про станції «Золоті ворота», «Контрактова площа», «Поштова площа», «Хрещатик» та «Майдан Незалежності».

Нагадаємо, що цього року святкові локації в Києві облаштовані не лише біля Софії Київської, але також на Володимирському проїзді, Контрактовій площі, біля Арки дружби народів і в кожному з районів міста.

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