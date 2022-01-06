Дочасні парламентські вибори 2022: яка вірогідність та що може їх спровокувати, пояснює політолог

Останні дні все частіше в політичних колах лунає думка про дочасні парламентські вибори, що мають всі шанси відбутись у 2022 році. Одні експерти, аргументуючи кардинальні зміни у владі, згадують закон про статус олігархів, що запрацює у травні, коли, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, стануть відомі імена осіб, яких внесуть до Реєстру олігархів. Саме це спровокує серйозні бої в судах, де оскаржуватимуть як сам закон, так і рішення про внесення до Реєстру олігархів. Таким чином влада посилюватиме антиолігархічну боротьбу, щоб витіснити олігархів з політики. Останні ж можуть спровокувати дочасні вибори, аби не дати можливості реалізувати на практиці спірний закон. Натомість інші експерти наполягають на тому, що не варто в 2022 році очікувати на серйозні зміни у парламенті. Адже наразі «слугам народу» банально не вигідно йти на перевибори.

Тож наскільки вірогідні дочасні парламентські вибори в новому році, в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів політолог Євген Магда.

— Пане Євгене, на вашу думку, яка вірогідність дочасних виборів до парламенту у 2022 році?

— Я виходжу з того, що влада достатньо усвідомлює — кращого у порівнянні з 2019 роком результату в неї не буде. Тому навряд чи вона йтиме на таку авантюру, як дочасні парламентські вибори. Проте з огляду на те, що той же Давид Арахамія почав вентилювати питання повернення до змішаних списків, думаю, що ця ідея якимось чином пропрацьовується.

Є така британська приказка: коли правила гри не дозволяють вигравати, джентльмени змінюють правила. Якщо її перефразувати під українські реалії, то виходить, коли правила гри не дозволяють вигравати, то «слуги народу» намагаються всіх поламати через коліно. На мою думку, це суттєва помилка.

— А як же заява Юрія Бойка, мовляв, партія ОПЗЖ готова здати свої мандати нардепів у Раді, щоб позбавити парламент конституційної більшості (300 голосів) та запустити процес дострокових виборів?

— Насправді ця заява свідчить, що Юрій Бойко погано знає Конституцію та виборче законодавство. Адже від того, що фракція ОПЗЖ складе депутатські мандати, нічого не зміниться. Оскільки так чи інакше, але конституційна більшість буде. Думаю, це його усвідомлений вибір зробити саме так. Власне, за це він і несе політичну відповідальність.

Вважаю, що це був хайп. У нас на хайпі багато що робиться. Люди дійсно хочуть, щоб про них згадували, пам'ятали, думали.

— Все ж, в яких випадках можуть оголосити перевибори до Верховної Ради?

— Насправді перевибори — це прерогатива президента. Головна підстава — 30 днів Рада не повинна працювати. Як на мене, більшою підставою будуть кількатижневі канікули, на які пішли наші парламентарі. Адже для деяких юристів такий тривалий відпочинок свідчитиме про можливість прорахувати ці 30 днів, які такі, що депутати були без роботи. Щоправда, тоді виникає запитання: якщо 30 днів парламент не працює і монобільшості немає, на якій підставі можна ініціювати перевибори? Зараз більшість у ВРУ — є. Вони ухвалюють всі потрібні для них рішення. Тому сенсу йти на дострокові вибори поки що немає. Тим паче за відкритими партійними списками, бо вони наразі передбачені законодавством. Тож постає запитання: навіщо їм йти на перевибори, чого вони таким кроком доб'ються? Тим більше з огляду на всі речі, які вони вчинили за ці 2 роки.

— Можливо, «слуги» захочуть провести дочасні вибори, аби хоча б когось зі своїх «штиків» провести до парламенту. Адже останні ініціативи, зокрема, пропозиція зобов'язати жінок ставати на військовий облік, наробила чимало галасу, та й на рейтингу влади відбилася негативно.

— «Слуги народу» ділять 1−2-е місця в рейтингах з «Європейською солідарністю». Партія влади завжди має більші можливості, ніж інші політичні сили.

Думаю, станом на сьогодні дочасні вибори малоймовірні. А от як буде далі — невідомо. Українська політика славиться своєю непередбачуваністю, тому складно щось прогнозувати.

Раніше політолог Олег Саакян в інтерв’ю «ФАКТАМ» спрогнозував, що може змусити українців вийти на третій Майдан.

Фото в заголовку: president.gov.ua

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