Спікер Ради повторно зліг із коронавірусом

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук повторно заразився коронавірусом, як раніше і його попередник Дмитро Разумков. Політик пішов на самоізоляцію. Згідно з постом у соцмережі, він почувається добре, і тест зробив лише тому, що у доньки піднялася температура.

«Поки що самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що у доньки піднялася температура», — написав Стефанчук, вкотре закликавши співвітчизників не забувати про маски, дезінфекцію рук та дистанцію.

Він також нагадав про необхідність вакцинуватися, зазначивши, що після щеплення хвороба має протікати набагато легше та без симптомів.

Нагадаємо, 2022 рік розпочався не надто добре і для співголови фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко — вона зламала ногу.

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