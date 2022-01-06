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«Укрзалізниця» запровадила нову платну послугу: на що доведеться розщедритися

17:40 6 січня 2022
«Укрзалізниця» запровадила нову платну послугу: на що доведеться розщедритися

«Укрзалізниця», яка 7 січня запускає різдвяний поїзд у Києві, запровадила плату за роздруківку електронних квитків. Зробити це можна у будь-якій касі на будь-якому вокзалі України за 12 грн. Як повідомив у Facebook журналіст Олександр Рудоманов, послуга була введена в середині грудня і формується на основі двох показників:

  • роздруківка — 10 гривень;
  • ПДВ — 2 грн.

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У довідковій службі «Укрзалізниці» інформацію Рудоманова підтвердили та пояснили, що обміняти електронний квиток на паперовий можна у будь-якій касі на будь-якому вокзалі України.

Нагадаємо, на свята «Укрзалізниця» призначила десятки додаткових поїздів, включаючи найдовший залізничний маршрут.

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