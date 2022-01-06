Різдво Христове 2022: онлайн-трансляція святкових богослужінь ПЦУ, УГКЦ та УПЦ (МП)

У четвер, 6 січня, у Святвечір, напередодні Різдва Христового, в українських церквах відбудуться урочисті богослужіння.

В УКГЦ повідомляють, що у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві 6 січня надвечір'я Різдва Христового о 17:00, завершуватиметься Великим вечір'ям з Літією.

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолює Всенічне бдіння у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

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Фото — скріншот

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