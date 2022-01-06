Різдвяне вітання Зеленського з'явилося у мережі: що сказав президент

Президент України Володимир Зеленський, фото якого з першого тренування у 2022 році викликало ажіотаж в мережі, записав привітання з Різвом Христовим — відповідне відео вже з'явилося у мережі.

Глава держави нагадав, що колись народження сина Божого подарувало людям надію на спасіння і з тих пір святий різдвяний вечір став найкращою миттю для порозуміння та примирення, з усіма, кого образив сам, і хто образив тебе.

«Нехай сьогодні це свято зміцнить нашу віру, надію, а головне — любов», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у новорічному привітанні президент запевнив українців, що варто лише «прибрати лінію розмежування у голові, вона зникне і на карті».

Фото Офісу президента

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