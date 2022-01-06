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«Укрзалізниця» запускає «різдвяний потяг»: коли і як він курсуватиме

15:27 6 січня 2022
Потяг

З п'ятниці, 7 січня, «Укрзалізниця» запускає різдвяний потяг № 897/898 з паровозом, який курсуватиме за маршрутом від станції Київ-Пасажирський через станцію Дарниця (без зупинки) та назад.

Як повідомляють у компанії, поїзд курсуватиме три дні — з 7 по 9 січня. Відправлення — о 13:28, прибуття назад на станцію Київ-Пасажирський — о 15:18.

Квитки доступні у чат-боті «Укрзалізниці» у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger та на сайті https://booking.uz.gov.ua/ за запитом станція відправлення Київ-Пасажирський та станція прибуття Київ-Деміївський.

Вартість квитка для дітей — від 102,33 грн, для дорослих — від 136,44 грн. З цими квитками пасажири зможуть також безкоштовно відвідати Музей залізничного транспорту поряд із Південним вокзалом.

Для батьків, які супроводжують дітей у рейсі, обов'язкова наявність:

  • сертифікату про вакцинацію;
  • або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;
  • або негативного експрес-тесту на COVID-19, який зроблено не більше, ніж за 72 години до рейсу;
  • або сертифікату про одужання у додатку «Дія».

Нагадаємо, що перед Новим роком «УЗ» запустила «Буковельський експрес» за маршрутом Львів — Ясіня — Львів, який курсуватиме до 16 січня.

Фото зі сторінки «УЗ» у соціальних мережах

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