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Печерський суд Києва заарештував усе майно та активи Петра Порошенка

14:44 6 січня 2022
порошенко

Печерський районний суд Києва заарештував усе майно та активи п'ятого президента України Петра Порошенка. Рішення прийнято за клопотанням прокурорів. Про це повідомив екс-депутат Ігор Мосійчук.

Арешт майна — це відлуння справи про держзраду, що розслідується ДБР (справа про постачання вугілля на українські ТЕЦ з окупованих територій). Петру Порошенку хотіли оголосити про підозру у зазначеній справі, але зараз п'ятий президент перебуває за кордоном і в Україну обіцяє повернутися лише 17 січня.

Раніше Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка. Альтернативою до пребування в СІЗО буде внесення застави у розмірі один мільярд гривень.

Як і у випадку з виписаною підозрою для Порошенка, адвокати п'ятого президента оскаржуватимуть рішення, посилаючись, що було грубо порушено процедуру. Захисники наполягають, що прокурори Держбюро розслідувань не мають права надсилати клопотання до Печерського суду, оскільки за ними закріплено Шевченківський суд. Крім того, кажуть адвокати, для розгляду таких клопотань потрібна присутність Порошенка.

Фото Петро Порошенко/Facebook

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