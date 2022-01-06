Штам «Омікрон» в Україні: зафіксували перший випадок захворювання на Полтавщині

Починаючи з другої половини січня і у лютому 2022 року в Україні очікується новий підйом захворюваності на ковід, викликаний «Омікроном», а нещодавно перший випадок інфікування цим штамом підтвердили у Полтавській області.

Про це під час брифінгу в ОДА повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров'я Юрій Курилко. За його словами, «Омікрон» підтвердили у Києві наприкінці грудня, куди відправлялися зразки на дослідження.

Щодо рівня захворюваності в області, то, за його словами, на Полтавщини продовжують лікуватися від COVID-19 понад чотири тисячі людей. У пікові періоди кількість хворих досягала 20 тисяч.

Раніше перший випадок «Омікрона» підтвердили і у Києві — це сталося у середині грудня минулого року.

Нагадаємо, що в Україні дозволили брустерну вакцинацію проти ковіду для громадян віком 18+, які отримали дві дози препарату проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що це дасть кращий захист від «Омікрону».

Фото з Pixabay

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