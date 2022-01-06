В Україні дозволили бустерну вакцинацію від COVID-19 для всіх громадян від 18 років

В Україні, де раніше брустерну дозу вакцини проти ковіду дозволили людям віком 60+, підписано указ про введення бустерної дози для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, яким препаратом вони щепилися.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та додає, що бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу «Омікрон».

«Бажаний період введення — від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19», — зазначив він і наголосив, що для брустерної дози віддають перевагу м-РНК-вакцинам — Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною раніше була щеплена людина.

«Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендується вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною, згідно з дозволеними в Україні схемами», — додав міністр.

За його словами, після введення бустерної дози можна отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб із дати її введення. Згенерувати сертифікат у «Дії» можна буде орієнтовно наприкінці січня 2022 року.

До речі, громадяни з ослабленим імунітетом, яким зараз роблять додаткову вакцинацію проти COVID-19, також зможуть отримати бустерну дозу. Оптимальний період введення — від 3 до 6 місяців після додаткової.

Фото з Pixabay

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