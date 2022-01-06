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Помер відомий художник та іконописець Лозинський

12:48 6 січня 2022
Остап Лозінський

У четвер, 6 січня, на 39-му році життя помер львівський іконописець та художник Остап Лозинський.

Про його смерть у соціальних мережах повідомив мер Львова Андрій Садовий: «Кажуть, коли людина покидає цей світ у такі великі свята, вона одразу потрапляє до раю. Нехай Остапові там буде світло і добре. А його роботи, як і пам'ять про нього, житимуть вічно. Світла пам'ять світлій людині».

А співачка Соломія Чубай пише, що 8 січня вони разом із Остапом Лозинським мали колядувати у «На Різдво до Гаю», проте напередодні він не відповів на телефонний дзвінок…

Друзі та знайомі художника пишуть, що причиною смерті став ковід.

Нагадаємо, що восени минулого року помер народний артист України, диригент оркестру Національної опери України Аллін Власенко.

Фото зі сторінки Андрія Садового у соціальних мережах

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