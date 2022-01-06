27.38 / 27.62 30.78 / 31.19
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Протести у Казахстані: в Алмати застрягли українці

12:27 6 січня 2022
Літак

У четвер, 6 січня, з аеропорту столиці Казахстану Нур-Султана планується рейс на Київ, яким в Україну мають повернутися співгромадяни — українці не змогли напередодні вилетіти Алмати, де було захоплено аеропорт і всі рейси було скасовано. У країні кілька днів тривають масові протестні акції.

«Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати — Київ через припинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям з пошуком місць для ночівлі. Наразі посольство з'ясовує з адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв'язок з пасажирами», — цитує «РБК-Україна» речника МЗС України Олега Ніколенка.

За словами дипломата, аеропорт Нур-Султан працює у штатному режимі. Він додав, що українське посольство у Казахстані перейшло на цілодобовий режим роботи — ключовим питанням названо безпеку українців.

Олег Ніколенко також повідомив, що ситуація ускладнюється запровадженням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв'язку та Інтернету. Частково обмежений рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються чи скасовуються міжнародні авіарейси.

Українців, які опинилися цими днями у Казахстані, просять уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, а також виявляти підвищену пильність та обережність.

Громадянам радять у складних ситуаціях звертатися до посольства за телефоном +7 705 755 66 10 або електронною поштою: [email protected]

Нагадаємо, що після початку протестів у відставку був відправлений уряд Казахстану, а також колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв, який обіймав посаду голови Ради безпеки. Усю повноту влади взяв на себе чинний голова держави Касим-Жомарт Токаєв. Він також звернувся до країн-партнерів з ОДКБ із проханням про введення військ на територію країни.

Росія, що входить до ОДКБ разом із Казахстаном, Вірменією, Киргизією, Таджикистаном та Білоруссю, почала перекидання своїх військових.

Фото з Pixabay

242

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з&#39;їдають за п&#39;ять хвилин

Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з'їдають за п'ять хвилин

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.