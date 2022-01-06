Протести у Казахстані: в Алмати застрягли українці

У четвер, 6 січня, з аеропорту столиці Казахстану Нур-Султана планується рейс на Київ, яким в Україну мають повернутися співгромадяни — українці не змогли напередодні вилетіти Алмати, де було захоплено аеропорт і всі рейси було скасовано. У країні кілька днів тривають масові протестні акції.

«Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати — Київ через припинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям з пошуком місць для ночівлі. Наразі посольство з'ясовує з адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв'язок з пасажирами», — цитує «РБК-Україна» речника МЗС України Олега Ніколенка.

За словами дипломата, аеропорт Нур-Султан працює у штатному режимі. Він додав, що українське посольство у Казахстані перейшло на цілодобовий режим роботи — ключовим питанням названо безпеку українців.

Олег Ніколенко також повідомив, що ситуація ускладнюється запровадженням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв'язку та Інтернету. Частково обмежений рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються чи скасовуються міжнародні авіарейси.

Українців, які опинилися цими днями у Казахстані, просять уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, а також виявляти підвищену пильність та обережність.

Громадянам радять у складних ситуаціях звертатися до посольства за телефоном +7 705 755 66 10 або електронною поштою: [email protected]

Нагадаємо, що після початку протестів у відставку був відправлений уряд Казахстану, а також колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв, який обіймав посаду голови Ради безпеки. Усю повноту влади взяв на себе чинний голова держави Касим-Жомарт Токаєв. Він також звернувся до країн-партнерів з ОДКБ із проханням про введення військ на територію країни.

Росія, що входить до ОДКБ разом із Казахстаном, Вірменією, Киргизією, Таджикистаном та Білоруссю, почала перекидання своїх військових.

Фото з Pixabay

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