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Україна

Порошенко обіцяє повернутися до Києва 17 січня

11:16 6 січня 2022
Порошенко у магазині

П'ятий президент України Петро Порошенко, який зараз перебуває за кордоном, щодо якого Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт з альтернативної у вигляді мільярдної застави, збирається повернутися до країни 17 січня.

На своїй сторінці у соцмережах народний депутат також повідомив, що збирається зустрітися з генеральною прокуроркою Іриною Венедиктовою: «17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, щоб з'явитися до суду та провести зустріч із генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом».

Нагадаємо, що підозру у державній зраді Петру Порошенку підписала не Ірина Венедиктова, а її заступник Олексій Симоненко. Підозра стосується справи щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014−2015 роках.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що у Печерському суді задовольнили прохання прокурора про відкликання клопотання на арешт політика «для доопрацювання», однак у ГБР цю інформацію спростували.

Фото зі сторінки Петра Порошенка у Facebook

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