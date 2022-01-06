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Україна

На відпочинок до Чорногорії та Таїланду: українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу

10:46 6 січня 2022
літак

Український цифровий COVID-сертифікат у додатку «Дія» визнали ще шість держав. Таким чином, з 6 січня сертифікат у смартфоні можна використовувати під час поїздок до 60 країн світу. Про це повідомило МОЗ.

На останньому етапі українські цифрові документи погодилися приймати прикордонні органи таких країн:

  • Чорногорія;
  • Туніс;
  • Таїланд;
  • Ліван;
  • Тайвань;
  • Уругвай.

У майбутньому планується, щоби український COVID-сертифікат визнали 80 країн. Держави, які домовилися про взаємовизнання ковідних документів, вказано на карті.

У систему входять 28 держав ЄС та 33 за межами Євросоюзу

Нагадаємо, у додатку «Дія» генеруються кілька типів сертифікатів: про вакцинацію, про одужання, документ про негативний ПЛР-тест.

Фото pixabay.com

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