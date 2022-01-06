На відпочинок до Чорногорії та Таїланду: українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу
Український цифровий COVID-сертифікат у додатку «Дія» визнали ще шість держав. Таким чином, з 6 січня сертифікат у смартфоні можна використовувати під час поїздок до 60 країн світу. Про це повідомило МОЗ.
На останньому етапі українські цифрові документи погодилися приймати прикордонні органи таких країн:
- Чорногорія;
- Туніс;
- Таїланд;
- Ліван;
- Тайвань;
- Уругвай.
У майбутньому планується, щоби український COVID-сертифікат визнали 80 країн. Держави, які домовилися про взаємовизнання ковідних документів, вказано на карті.
Нагадаємо, у додатку «Дія» генеруються кілька типів сертифікатів: про вакцинацію, про одужання, документ про негативний ПЛР-тест.
Фото pixabay.com166
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