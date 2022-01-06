На відпочинок до Чорногорії та Таїланду: українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу

Український цифровий COVID-сертифікат у додатку «Дія» визнали ще шість держав. Таким чином, з 6 січня сертифікат у смартфоні можна використовувати під час поїздок до 60 країн світу. Про це повідомило МОЗ.

На останньому етапі українські цифрові документи погодилися приймати прикордонні органи таких країн:

Чорногорія;

Туніс;

Таїланд;

Ліван;

Тайвань;

Уругвай.

У майбутньому планується, щоби український COVID-сертифікат визнали 80 країн. Держави, які домовилися про взаємовизнання ковідних документів, вказано на карті.

У систему входять 28 держав ЄС та 33 за межами Євросоюзу

Нагадаємо, у додатку «Дія» генеруються кілька типів сертифікатів: про вакцинацію, про одужання, документ про негативний ПЛР-тест.

Фото pixabay.com

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