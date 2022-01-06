Не скуповувати землю та не полювати: що категорично забороняється робити в день Євгенії

Крім Святвечора перед Різдвом Христовим, 6 січня християни східного обряду відзначають ще й день преподобномучениці Євгенії Римської. Праведниця жила у ІІ-ІІІ столітті. Християнство вона прийняла таємно, не довіривши свого секрету батькам, і сховалася в чоловічому монастирі.

Євгенія поширювала вчення Христа, зціляла хворих, допомагала вдовам, давала притулок браттям у вірі у часи гонінь на християн. Коли Євгенію викрили, її хотіли втопити у річці Тибр, прив'язавши камінь до шиї. Свята мучениця залишилася живою, не пошкодив їй і вогонь. В останньому видінні перед стратою Євгенія бачила Спасителя, і він пообіцяв, що мучениця увійде до Царства Божого в день Святого Різдва Христового.

У день святої Євгенії не полювали та не рибалили. Жінки не бралися за рукоділля, а натомість готували частування для Святвечора, наводили лад у будинку.

В очікуванні свята Різдва було не прийнято укладати угоди, купувати землю, позичати гроші. Все це мало почекати до закінчення святкувань.

На день преподобномучениці Євгенії припадали останні години Різдвяного посту. У цей період харчових обмежень дотримувалися особливо суворо, намагалися до вечора взагалі обходитися без їжі. Також до вечора під забороною були шум і веселощі, всі тілесні насолоди. У храмах не проводилися вінчання. Вважалося, що жодні інші урочистості не повинні відволікати християнина від свята Різдва Спасителя.

Фото wikipedia.org

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