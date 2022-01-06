27.32 / 27.57 30.72 / 31.16
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Підвищення зарплати поліцейським у січні та квітні: кого стосується та коли будуть виплати

8:09 6 січня 2022
поліція

Після масових звільнень поліцейських українським правоохоронцям пообіцяли два підвищення зарплат у 2022 році. Відповідні гроші вже знайшли у бюджеті на поточний рік. Перше підвищення відбудеться наприкінці січня, друге — у квітні. Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

Питання про матзабезпечення поліцейських постало, оскільки у 2021 році правоохоронці залишилися без 13-ї зарплати. Гроші в бюджеті на оздоровлення та на матдопомогу було знайдено, але про додаткову зарплату наприкінці року довелося забути.

За словами Клименка, підвищувати грошове забезпечення поліцейським почнуть із січня. «Насамперед зарплати зростуть у патрульних, спецназівців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС», — розповів він.

Другий етап підвищення зарплат відбудеться у квітні. Поки що не йдеться про те, щоб підвищити виплати всім, хто працює в поліцейських структурах. Також Клименко обіцяє, що зарплата керівництва Нацполіції та її структурних та територіальних підрозділів залишиться незмінною.

Нагадаємо, поліцейські поскаржилися, що їхня зарплата у грудні 2021 року склала 13 тис. гривень, а замість 13-ї зарплати було виплачено «заохочення» 500−1500 грн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

325

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з&#39;їдають за п&#39;ять хвилин

Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з'їдають за п'ять хвилин

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.