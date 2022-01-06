Підвищення зарплати поліцейським у січні та квітні: кого стосується та коли будуть виплати

Після масових звільнень поліцейських українським правоохоронцям пообіцяли два підвищення зарплат у 2022 році. Відповідні гроші вже знайшли у бюджеті на поточний рік. Перше підвищення відбудеться наприкінці січня, друге — у квітні. Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

Питання про матзабезпечення поліцейських постало, оскільки у 2021 році правоохоронці залишилися без 13-ї зарплати. Гроші в бюджеті на оздоровлення та на матдопомогу було знайдено, але про додаткову зарплату наприкінці року довелося забути.

За словами Клименка, підвищувати грошове забезпечення поліцейським почнуть із січня. «Насамперед зарплати зростуть у патрульних, спецназівців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС», — розповів він.

Другий етап підвищення зарплат відбудеться у квітні. Поки що не йдеться про те, щоб підвищити виплати всім, хто працює в поліцейських структурах. Також Клименко обіцяє, що зарплата керівництва Нацполіції та її структурних та територіальних підрозділів залишиться незмінною.

Нагадаємо, поліцейські поскаржилися, що їхня зарплата у грудні 2021 року склала 13 тис. гривень, а замість 13-ї зарплати було виплачено «заохочення» 500−1500 грн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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