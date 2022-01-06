Українська соняшникова за 82, а оливкова з Італії за 90: в мережі обговорють «чудеса ціноутворення» на олію

Після різкого підвищення вартості олії влітку 2021 року цінової стабілізації так і не відбулося. Зараз соняшникова олія українського виробництва майже зрівнялася в ціні з оливковою, що імпортується з Італії. На це звернув увагу журналіст Єгор Чечеринда у Facebook.

Чечеринда продемонстрував, що на одній полиці у київському супермаркеті можуть стояти українська олія по 82.21 грн за літр та італійська по 89.99 грн за літр .

«Чудеса українського ціноутворення, — визнає журналіст. — Одна зроблена із соняшника та приїхала з Полтави (300 км від Києва), інша зроблена в італійському місті Барі (2650 км від Києва). Про сплачене на кордоні мито і різницю в заробітних платах працівників, які виготовили цю олію в Барі та Полтаві, я краще промовчу. Як і про те, на скільки саме соняшник дешевший за оливки».

Користувачі припускають, що в даному випадку не українська олія дорога, а італійська — неприродно дешева. Можливо, допомогли сірі схеми ввезення товарів. Інакше складно пояснити, що у сусідній Польщі найдешевша оливкова олія коштує еквівалент 150 грн.

Також виглядає логічним поясненням, що в Європі та зокрема в Італії аграріям допомагають багатомільярдні дотації, що дозволяють не піднімати ціни.

У цей же час в Україні виробники змушені закладати в ціну подорожчання газу, підвищені податки і супутні витрати.

Нагадаємо, ще влітку 2021-го користувачі звернули увагу на суттєву різницю у ціні на соняшникову олію в українських та європейських магазинах. А представники бізнесу та економісти не виключають, що в Україні через жорстку податкову та тарифну політику олія може подорожчати до 100 грн за літр.

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