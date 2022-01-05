Як працюватимуть банки у вихідні та святкові дні: в НБУ опублікували календар на 2022 рік

Різдво, 7 січня, в Україні державне свято та вихідний день. Тим не менш, банкам дозволили самим обирати порядок роботи у січневі вихідні та святкові дні. Нацбанк склав календар, як працюватимуть банки у січні та до кінця року.

7−9 січня буде працювати система електронних платежів (СЕП), можуть здійснюватися міжбанківські перекази (з датою 10 січня 2022 року), банки за необхідності можуть здійснювати касові операції. Аналогічно мають працювати та поповнюватися готівкою банкомати.

Синім позначено дні роботи СЕП, зеленим - робочі дні

Перенесення вихідних очікується у березні та у червні. Для банківської системи робочі дні переносяться з понеділка, 7 березня — на суботу, 12 березня. 5−8 березня міжбанківські платежі проводяться, але з датою 9 березня. 7 березня банки можуть за необхідності проводити касові операції.

Влітку робочий день переноситься з понеділка, 27 червня на суботу, 2 липня. 25−28 червня міжбанківські платежі проводяться, але з датою 29 червня. За необхідності 27 червня банки можуть працювати та проводити касові операції.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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