Зеленський підписав закон, який регулює оплату трансплантацій та донорства в Україні: що зміниться

Президент Володимир Зеленський підписав поправки до закону про трансплантацію органів. Документ був ухвалений Радою 16 грудня, а 5 січня закон був завізований підписом президента.

Насамперед нові норми покликані врегулювати питання з оплатою трансплантацій. Встановлюється, що держава оплачує всі пересадки органів і для пацієнта операції безкоштовні, а витрати лікарень компенсуються з держбюджету. У законі зафіксовано норму про «безоплатність трансплантації за кошти державного бюджету для донора та реципієнта».

Встановлено, що з 1 грудня 2022 року має повноцінно запрацювати Єдина державна система трансплантації, яка підбирає пару донор-реципієнтів за певними критеріями. Пошук найкращого варіанту ведеться з урахуванням таких показників: імунологічної сумісності, екстреності, часу транспортування, антропометричних даних. Також додаткові переваги мають отримати неповнолітні реципієнти або ті, хто потрапив до списку трансплантації, будучи неповнолітнім. Серед донорів перевага має надаватися тим, хто має досвід надання анатомічних матеріалів для трансплантації.

У законі з'явилася норма, що кожна повнолітня дієздатна людина має право подати письмову (електронну) згоду чи незгоду на донорство. Такі угоди не потребують нотаріального засвідчення підпису.

Нагадаємо, з 2020 року після врегулювання важливих питань із трансплантацією органів в Україні почав активно розвиватися відповідний напрямок у медицині. У 2020 році вперше кількість реципієнтів, яким допомогли в Україні, перевищила кількість тих українських громадян, кому провели пересадки органів за кордоном. У 2021 році донорське серце вперше в Україні пересадили неповнолітньому. В «Охматдиті» відбулася перша в історії клініки операція з трансплантації нирки.

Фото pixabay.com

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