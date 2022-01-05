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Україна

В Україні оновили порядок видачі e-лікарняних: що змінилося

12:20 5 січня 2022
Палата

До порядку видачі електронних лікарняних, на які в Україні перейшли з осені 2021 року, внесли деякі зміни.

Як пише dtkt.ua, у документі уточнили, що до 1 лютого 2022 року на підставі даних медичних висновків, що становлять один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності, як продовження випадку непрацездатності у порядку черговості — незалежно від статусу раніше сформованих е-лікарняних. Виняток — листки непрацездатності зі статусом «сформовано помилково».

Також у документі зазначається, що лікар санаторно-курортної установи формує медичний висновок категорії «Догляд за хворою дитиною» для лікування в цій установі для громадян, які доглядають дитину, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. А також для осіб, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, — якщо є свідчення про необхідність стороннього догляду при лікуванні у санаторно-курортному закладі.

Медичний висновок категорії «Лікування в санаторно-курортному закладі» формується лікарем такого закладу з урахуванням медичного запису про пацієнта та висновку лікаря.

При цьому зазначається, що тимчасова непрацездатність за категорією «Догляд за хворою дитиною» до 14 років не може перевищувати 14 календарних днів в амбулаторних умовах. Виняток — необхідність бути разом із пацієнтом під час госпіталізації чи лікування у санаторно-курортному закладі.

«Для осіб, віднесених до І категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, медичний висновок категорії „Лікування в санаторно-курортній установі“ формується лікарем на весь період лікування за наявності показань для направлення на лікування до санаторно-курортної установи», — наголошується в документі.

Раніше у Фонді соціального страхування нагадали, що з'ясувати, коли оплатять ваш лікарняний, можна онлайн — інформація про стан фінансування лікарняних щоденно оновлюється на телеграм-каналі Фонду. Уточнити дату можна також у відділенні Фонду — у кожному обласному управлінні створено окремі «гарячі лінії».

Фото з Pixabay

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