Жахливе зростання: в Україні різко збільшилася кількість хворих на коронавірус

В Україні, де брустерну дозу вакцини проти ковіду дозволили громадянам віком 60+, станом на ранок середи, 5 січня, підтвердили майже втричі більше випадків COVID-19, ніж добою раніше — 4 571 та 1 746 відповідно.

Як повідомляють у МОЗ, серед хворих 210 дітей та 112 медпрацівників.

У лікарні потрапили 1 366 людей, 8 439 хворих одужали. Для 273 українців хвороба стала летальною.

Протягом вівторка, 4 січня, було вакциновано 102 478 осіб: першою дозою — 26 502 громадян, завершили імунізацію 73 536 українців.

Дані МОЗ

Додаткову та брустерну дози отримали 597 та 1 843 особи відповідно.

Нагадаємо, що з 20 січня розширюється список громадян, для яких вакцинація є обов'язковою — перелік поповнять працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також комунальних підприємств та установ.

Фото з Pixabay

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