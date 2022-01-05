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Подвійне зарахування стажу до пенсії: хто з українців зможе вийти на заслужений відпочинок раніше та отримувати великі виплати

6:02 5 січня 2022
Пенсія в Україні

Пенсії в Україні можна отримувати раніше, бо страховий стаж у деяких випадках може бути нарахований у подвійному розмірі при обчисленні виплат.

Про це йдеться у змінах до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пише ТСН.

Так, на зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали у:

  • протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров'я;
  • психіатричні заклади охорони здоров'я;
  • відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД;
  • інфекційних установах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я

Крім того, якщо пенсіонер працював у вищезазначених закладах до 1 січня 2004 року, то у подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді та страховий стаж.

А після 1 січня 2004 року вже у подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.

Таким чином, робота медичних працівників у венерологічних диспансерах, відділеннях, кабінетах, палатах, які працюють із даними хворими, зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. Зокрема, для цього потрібно до управління Пенсійного фонду України подати відповідну довідку медустанови.

Нагадаємо, що вчора, 4 січня, у ПФУ відзвітували про перерахунок виплат частини пенсіонерів — завдяки цьому деякі пенсіонери матимуть змогу отримувати на 2903 грн більше.

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