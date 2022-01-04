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Україна

У ГБР спростували відкликання прокурором із суду клопотання про арешт Порошенка

20:40 4 січня 2022
Петро Порошенко

У Державному бюро розслідувань (ДБР) виступили зі спростуванням того факту, що з Печерського райсуду Києва нібито відкликали клопотання про арешт п'ятого президента та лідера Євросолідарності Петра Порошенка.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Зокрема, стверджується, що інформація у ЗМІ не відповідає дійсності і «зазначені процесуальні рішення не ухвалювалися».

Водночас Українська правда з посиланням на рішення Печерського суду від 29 грудня повідомила, що прокурор хотів відкликати клопотання «для доопрацювання», і слідчий суддя ухвалив відповідне рішення.

Нагадаємо, що п'ятому президентові України, лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні та сприянні терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР». Також його викликали на допит на 23 грудня. Сам же Порошенко, який перебуває за кордоном, заявив, що повернеться до України лише у першій половині січня. Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу екс-президенту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

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