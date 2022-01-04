У ПФУ прозвітували про перерахунок виплат частини пенсіонерів: хто точно отримуватиме на 2903 грн більше

Сьогодні, 4 січня, проведено перерахунки пенсій у зв'язку із втратою годувальника, призначених відповідно до частини четвертої 41 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Зокрема, забезпечено встановлення мінімального розміру пенсійної виплати кожному з непрацездатних батьків та дружині (дружині) загиблих, померлих (зниклих безвісти) осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, на рівні 7 800 гривень.

Збільшено розміри пенсій 3 361 особу, середній розмір підвищення — 1895,26 грн., з них підвищено пенсії: до 1000 грн. — 115 осіб, понад 1000 грн. — 3 246 осіб.

Крім того, з 1 січня 2022 року проведено перерахунки пенсій низки учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Йдеться про тих громадян, хто зміг довести, що їхня інвалідність пов'язана з ліквідацією аварії на ЧАЕС, а також участю у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Усім їм нараховано пенсії виходячи із заробітної плати, визначеної із п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2021 року, обчисленої за формулою, встановленою пунктом 9−1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210.

Розміри пенсій збільшено 21 204 особи, середній розмір їх підвищення — 2 903, 21 грн., з них підвищено пенсії: на суму до 1000 грн — 2246 осіб, на суму понад 1000 грн — 18 958 осіб.

Нагадаємо, що 2022 року українок, які виходитимуть на пенсію за досягненням 60 років, «нагородять» за підвищення пенсійного цензу — їм обіцяно доплату до пенсії у розмірі 9%.

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