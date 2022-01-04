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В Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО: що здавати та скільки коштуватиме тестування

16:39 4 січня 2022
ЗНО

З середи, 5 січня, в Україні розпочнеться реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яка триватиме до 22 січня 2022 року.

Як повідомляє міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, учасники пробного ЗНО зможуть попрацювати з тестами, що відповідають вимогам програм ЗНО та структурі сертифікаційних робіт основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Фото МОН

В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадують, що пробне ЗНО — платна послуга. Вартість одного тестування на одну людину вказується на сайтах регіональних центрів оцінки якості освіти.

Наприклад, у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях — 282 гривні за одне тестування. У Волинській, Львівській та Рівненській областях — 300 гривень. У Києві — 309 гривень.

Нагадаємо, що випускники із найвищим балом ЗНО отримують по 10 тисяч гривень премії. Їх виділяють 250 учням — по 10 найкращих із кожного регіону України.

Фото з Pixabay

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