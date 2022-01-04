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Україна

У Зеленського дають зрозуміти, що ОРДЛО не потрібні Україні в найближчій перспективі, — Бєлковський

12:27 4 січня 2022
Станіслав Бєлковський

Президента Росії Володимира Путіна, який разом з іншими лідерами «ядерної п'ятірки» — Великобританії, Китаю, США та Франції — заявив про недопущення ядерної війни та гонки озброєнь, влаштовує нинішній статус-кво: щоб усе було як є на міжнародній арені. Про це в інтерв'ю сайту «ГОРДОН» заявив російський політолог Станіслав Бєлковський.

За його словами, останні переговори лідерів США та Росії, під час яких торкалися і теми України, були саме про збереження статусу-кво у цьому питанні.

«Позиція Путіна приблизно такою мені бачиться. Ну Мінські угоди нездійсненні, але, з іншого боку, ніхто не хоче з них виходити. Ну і добре. Тож ми не виконуємо Мінські угоди — ми їх і не дезавуюємо. Вони залишаються, оскільки жоден гравець, включаючи Україну, не запропонував жодної нової концепції», — сказав Бєлковський. На основі публічних заяв українських спікерів політолог припустив, що й офіційний Київ підтримує нинішній статус-кво у питанні війни на Донбасі.

«Спікери, близькі до Зеленського, ясно дають зрозуміти… Це не є офіційною позицією Києва, але неофіційною є: зараз ОРДЛО не потрібні Україні в найближчій перспективі», — заявив Бєлковський.

Він пояснив цю версію так: «Якщо реально ці території будуть реінтегровані в найближчому майбутньому, то Україна отримає кілька мільйонів людей, озлоблених стосовно Києва, які сумніваються в українській державності та голосують на виборах не так, як треба».

Російський політолог вважає, що зараз Захід та РФ в українському питанні схиляються до позиції «ні миру, ні війни, армію розпустити».

«Отже, не виконуємо Мінські угоди і не скасовуємо їх, а чекаємо, доки складуться сприятливі умови для якогось їх переформулювання… Раз усіх влаштовує статус-кво, давайте домовимося, що він триватиме невизначено довго», — так трактує Бєлковський підтекст американо-російських переговорів на тему України

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Байден грає з Путіним у політику батога та пряника. «Поки що Путін отримав пряник», — вважає Клімкін.

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