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Компаніям та ФОПам приготуватися: до кого і чому прийдуть податківці у 2022 році

11:51 4 січня 2022
Компаніям та ФОПам приготуватися: до кого і чому прийдуть податківці у 2022 році

Державна податкова служба оприлюднила перелік перевірок на 2022 рік.

Як повідомляє Оpendatabot, буде перевірено 4287 суб'єктів великого, середнього та малого бізнесу, 1703 ФОПів, 207 холдингів, концернів, корпорацій та їх контрагентів, 176 фінансових установ, а також 383 компаній, до яких є питання по військовому збору та ЄСВ.

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Згідно з оприлюдненим роз'ясненням, високий ризик проведення перевірок мають компанії:

  • у яких рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50%, ніж у середньому по галузі;
  • що мають відносини з контрагентами, які знаходяться в розшуку або ліквідовані — якщо сума операцій більша за 5% від усього обсягу операцій, але не менша за 100 тисяч гривень;
  • про яких є інформація щодо ухилення від оподаткування;
  • які мають ознаки фіктивності;
  • реєстрацію яких скасовано у судовому порядку;
  • стосовно яких встановлено факт неподання податкової звітності протягом двох податкових (звітних) періодів;
  • які знаходяться в розшуку;
  • які визнані банкрутами.

Нагадаємо також, що з 1 січня набула чинності нова форма податкової декларації для фізосіб.

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