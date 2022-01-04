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Стало відомо, у чому звинувачують українського режисера, затриманого в Італії на запит Росії

9:05 4 січня 2022
Євген Лавренчук

У Росії назвали привід для затримання в Італії колишнього головного режисера Одеського національного академічного театру опери Євгена Лавренчука. За даними ТАРС із посиланням на повідомлення Таганського районного суду Москви, українця звинувачують у шахрайстві у великому розмірі.

«Таганський суд Москви задовольнив клопотання слідства про заочний арешт Лавренчука Євгена Вікторовича, якого обвинувачують за ч. 3 ст. 159 КК РФ (Шахрайство у великому розмірі)», — заявили в суді.

Також стало відомо, що зазначене рішення суду про заочний арешт громадянина України було ухвалено у липні 2020 року.

Мати Євгена мешкає у Львові. За її словами у коментарі Радіо Свобода, востаннє вона говорила із сином 15 грудня. За її словами, він збирався повертатися з Тель-Авіва до Львова через італійське місто Неаполь.

«Він до Італії спеціально не поїхав, летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі», — сказала жінка.

За її словами, у Москві Євген навчався на курсі Романа Віктюка, після чого створив у Москві Польський театр і працював у ньому, а в 2014 році, з початком війни на Донбасі, повернувся з Росії на батьківщину «на знак незгоди з агресією».

Зазначимо, деякі українські музиканти, які продовжують гастролювати в Росії, знайшли цьому виправдання.

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