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В Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО: що важливо знати

21:37 3 січня 2022
В Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО: що важливо знати

З 5 січня в Україні стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання знань. В Українському центрі оцінки якості освіти повідомили, що реєстрація триватиме до 22 січня 2022 року, а сама сесія відбудеться 19 та 26 березня.

Участь у пробній сесії платна та становить близько 300 гривень (тариф варіюється в залежності від регіону).

19 березня тестуватимуть знання з української мови, української мови та літератури, а 26 березня — з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) .

Нагадаємо, що в Україні випускники із найвищим балом за ЗНО отримують премії у розмірі 10 тисяч гривень.

Реєстрація для участі в основній сесії ЗНО у 2022 році триватиме з 1 лютого до 9 березня. Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, випускники із найвищим балом ЗНО можуть розраховувати на премію у розмірі 10 тисяч гривень.

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