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Відомого українського режисера заарештували в Італії на вимогу Кремля

19:32 3 січня 2022
Відомого українського режисера заарештували в Італії на вимогу Кремля

В Італії затримано колишнього режисера Одеського оперного театру Євгена Лавренчука. У МЗС України на запит BBC уточнили, що це сталося ще 17 грудня, а запит на затримання громадянина України подала Москва.

На даний час, на період розгляду екстрадиційного запиту, Лавренчук перебуває під арештом. Йому надано адвоката, а 31 грудня українця відвідав консул.

«Умови утримання під вартою — прийнятні, стан здоров'я — задовільний» , — повідомив за підсумками цього візиту речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, українські дипломати намагаються з’ясувати подробиці справи.

У свою чергу, в соцмережі повідомляють, що громадянина України підозрюють у кримінальному правопорушенні, нібито скоєному на території РФ 8 років тому.

У Facebook створили групу Free Eugene Lavrenchuk, учасники якої називають кримінальну справу проти Лавренчука політичним переслідуванням та закликають не допустити його екстрадиції до РФ.

Нагадаємо, в 2019 році в Італії затримали українця Віталія Марківа, звинувативши його в причетності до загибелі на Донбасі в 2014 році італійського фотографа Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, а також спробу вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона. Йому навіть винесли вирок, проте через півроку Апеляційний суд у Мілані виправдав нацгвардійця.

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