Без додатка «Вдома» та тесту на ковід: що тепер від жителів ОРДЛО вимагатимуть на КПВВ

З 31 грудня 2021 року Україна спростила процес перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, а також на адмінкордоні з окупованим Кримом. Зокрема, для мешканців непідконтрольних Києву територій скасували вимогу про обов'язкове встановлення мобільного додатку «Вдома», при цьому навіть тестування на ковід проходити не доведеться.

Водночас у Міністерстві з питань реінтеграції наголосили, що карантинні обмеження продовжують діяти і всім громадянам під час поїздок автомобільним транспортом на автобусних маршрутах, авіаційним та залізничним транспортом міжобласного сполучення необхідно мати один із документів:

міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат — «жовтий» (при одній дозі вакцини) або «зелений» (при повній імунізації);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ;

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, що діють 72 години з моменту здавання матеріалу на аналіз;

сертифікат про одужання.

Особи, які вже перетнули лінію розмежування, проте мають ознаки інфікування або підтверджений діагноз захворювання на COVID-19 у легкій формі підлягають самоізоляції (за умови відсутності показань для госпіталізації). Її можна буде пройти як на територіях, що контролюються Україною, так і повернутися на тимчасово окуповані території, однак у будь-якому випадку самоізоляція повинна проходити під наглядом лікаря.

Нагадаємо, наразі всі регіони України перебувають у «жовтій» карантинній зоні, за правилами якої забороняється перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу, а також самовільне залишення місця самоізоляції. Також особам, які не мають COVID-сертифікату, довідки форми 063/о, негативного ПЛР-тесту або сертифікату про одужання, заборонено відвідувати громадські заклади.

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