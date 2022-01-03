Окупована частина Луганщини залишилася без води на кілька днів: названо причину

На Луганщині, де нещодавно наклав на себе руки український воїн-контрактник, сталася аварія на Попяснянському водоканалі, через що припинено подачу води на непідконтрольну Україні територію області.

Як повідомили в обласній адміністрації, порив на магістральному водопроводі Ду 1200 мм ЗФС3 — ЗФС-4 зафіксували у районі населеного пункту Золоте.

На час проведення ремонтних робіт, які можуть розтягнутися до 5 січня, у Спільному центрі контролю та координації досягли домовленості щодо дотримання режиму тиші.

Нагадаємо, у районі Золотого бойовики постійно порушують режим припинення вогню.

Фото Pixabay

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