Окупована частина Луганщини залишилася без води на кілька днів: названо причину
На Луганщині, де нещодавно наклав на себе руки український воїн-контрактник, сталася аварія на Попяснянському водоканалі, через що припинено подачу води на непідконтрольну Україні територію області.
Як повідомили в обласній адміністрації, порив на магістральному водопроводі Ду 1200 мм ЗФС3 — ЗФС-4 зафіксували у районі населеного пункту Золоте.
На час проведення ремонтних робіт, які можуть розтягнутися до 5 січня, у Спільному центрі контролю та координації досягли домовленості щодо дотримання режиму тиші.
Нагадаємо, у районі Золотого бойовики постійно порушують режим припинення вогню.
Фото Pixabay18
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter