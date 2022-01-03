Відпрацьований матеріал: чому жителям ОРДЛО стали рідше видавати російські паспорти

З кінця жовтня 2021 року Росія, яка активно оформляла своє громадянство жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, знизила темпи видачі паспортів РФ.

«Багато експертів в Україні заговорили про те, що РФ вже не цікаво видавати російські паспорти. Ми стали з'ясовувати, через що сталося уповільнення процесу» , — пишуть у Східній правозахисній групі .

За даними правозахисників, з початку листопада 2021 року в ОРДЛО ввели обов'язкову процедуру дактилоскопії при отриманні паспортів так званих «ЛНР» і «ДНР», а у грудні 2021 року вийшов указ президента РФ про проходження процедури зняття відбитків пальців при отриманні паспортів РФ.

«Фактично законодавство НВФ „ЛНР“ і „ДНР“ підлаштувалося під законодавство РФ заздалегідь. Ось тільки на території ОРДЛО не вистачає обладнаних пунктів проведення процедури електронної дактилоскопії, всього зараз на території ОРДЛО 9 пунктів, що значно сповільнює процес дактилоскопії. Ще один фактор, що вплинув на уповільнення процесу, — закінчення виборчої кампанії з виборів до ДержДуму РФ, а до проведення кампанії НВФ „ЛНР“ та „ДНР“ було дано команду на прискорення процесу. Документи на паспорти РФ приймалися в інформаційних центрах відкритих під вибори, зараз це все закрито», — йдеться у повідомленні.

Втім, за інформацією правозахисників, куратори із Кремля пообіцяли відкрити додаткові пункти дактилоскопії на території ОРДЛО для прискорення процесу видачі паспортів РФ.

Раніше віце-спікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов заявив, що Росія не має наміру ініціювати військову операцію проти України, але має право оперативно використовувати свої збройні сили для «захисту громадян РФ за кордоном» у разі нападу на них.

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Фото з Pixabay

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