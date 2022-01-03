«Не хочу ставати заручником Кремля і чекати, коли мене обміняють»: Цимбалюк розповів, чому виїхав із Росії

Український журналіст Роман Цимбалюк, у якого перед прес-конференцією російського президента активно цікавилися, чи прийде він на зустріч представників мас-медіа з Володимиром Путіним у Москві, покинув Росію, виходячи з міркувань безпеки.



«Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, проявила себе. А наразі нібито кажуть, що відкликали повістку на допит, але це не означає, що її більше не буде», — сказав в інтерв’ю «Громадському» український журналіст, який працював у Москві більше десяти років.

За його словами, в місяці перед його від'їздом ситуація загострилася, а «всі топові постаті російських інформаційних військ» передрікали йому проблеми — журналісту закидали розпалювання ворожнечі через проукраїнські висловлювання. Йому загрожувала справа за статтею про розпалювання міжнаціональної ворожнечі, санкція якої — від двох до п'яти років позбавлення волі.

Все трапилося через наступну фразу: «Шановні росіяни! Можете до нас ставитися як завгодно, називати нас як завгодно, навіть використовувати лексику Скабеєвої-Соловйова. Але знайте, що якщо ваші військові чи люди без розпізнавальних знаків перетнуть кордон України зі зброєю — їх уб'ють, знищать як скажених псів».

«Власне, правоохоронці вважають, що ця фраза є розпалюванням ворожнечі проти росіян та російського керівництва. Але коли вони говорять про це, то забувають першу частину цього речення — „якщо росіяни перетнуть кордон зі зброєю в руках“. Чомусь її вони не чують. Навіть не знаю, чому. Напевно тому, що вони „пропандони“, вибачте», — сказав Цимбалюк.

Водночас журналіст зазначає, що поки що невідомо, чи є справа взагалі. Роман Цимбалюк також повідомив, що на допит замість нього ходив адвокат, проте прокурори чомусь не з'явилися: «Хтось у сусідньому кабінеті захиснику сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так… Поки що дуже мало інформації. Але я не поспішатиму в Росію, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягти».

Ексклюзивне інтерв'ю «Роман Цимбалюк: «До моїх планів не входить перспектива кілька років дивитися на небо у клітинку» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Романа Цимбалюка із соціальних мереж

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