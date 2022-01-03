Пиріжок за 50 гривень, кава — за 120: українці діляться враженнями від цін у Буковелі

Гірськолижний курорт Буковель 10 грудня відкрив зимовий сезон і став приймати перших туристів з інших міст. За неповний місяць курорт не міг поскаржитися на відсутність попиту. У деяких місцях номери на новорічні та різдвяні свята бронювалися ще з літа. Не відлякують туристів і високі ціни на продукти. Як відзначають досвічені відпочивальники, цього року дорого коштує не лише харчування в готелях, а й будь-яка вулична їжа.

Радіоведучий Слава Дьомін після дводенного відпочинку в «Буковелі» зізнався в Instagram, що вражень йому вистачило з головою. «Ціни в буковельських ресторанах київські. Обід чи вечеря у середньому нам обходився не менше 1000 грн», — згадує він.

Туристам ведучий радить запасатися продуктами ще в Татарові (у селі за 15 км від гірськолижного комплексу), оскільки у самому Буковелі не вдасться заощадити, навіть якщо готувати їжу самостійно. «У буковельських магазинах ціни теж майже вдвічі вищі», — додав Дьомін.

У туристичних групах проживання в «Буковелі» на свята порівнюють із поїздкою до Австрії чи на курорти Єгипту, а з приводу харчування жартують, що у Франції дешевше.

«На центральному ярмарку Буковеля можна пообідати борщем у хлібній тарілці із салом за 180−190 грн. Кава коштує 70−100 грн, глінтвейн — 100−120 грн, пиріжок — 50 грн, бутерброд — 60 грн, круасан — 150 грн», — наводить буковельські ціни Obozrevatel.

Поблизу від спуску баночка напою (пепсі-кола, кока-кола) коштуватиме 150 грн, кава — 120 грн, круасан із шинкою та сиром — 200 грн.

Нагадаємо, у зимовому сезоні 2020−2021 туристи ділилися чеками з Буковеля. Тоді за каву у ресторанах просили 65−85 грн, за чай — 95 грн.

Фото otdyh_tut.by/Instagram

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