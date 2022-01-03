Таємнича блондинка та новий імідж: Ющенко здивував українців несподіваним виглядом
Третій президент України Віктор Ющенко до нового року відпустив вуса та бороду. Фото із політиком показала у соцмережах учасниця Асоціації сомельє України та керівниця Ukrainian Wine & Spirit School Катерина Ющенко. Блондинка та третій президент зробили селфі під новорічною ялинкою.
Віктору Ющенку 67 років. Він, як і раніше, періодично бере участь в українських культурних, громадських та освітніх акціях: виступав на відкритті інтерактивної аудиторії в університеті ім. Шевченка, на першій Конференції Української асоціації платіжних систем. Третій президент буває і на міжнародних зустрічах. Так, у листопаді він відвідав глобальний форум у столиці Азербайджану.
Фото Віктор Ющенко/Facebook519
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