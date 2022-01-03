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Україна

Таємнича блондинка та новий імідж: Ющенко здивував українців несподіваним виглядом

8:52 3 січня 2022
ющенко

Третій президент України Віктор Ющенко до нового року відпустив вуса та бороду. Фото із політиком показала у соцмережах учасниця Асоціації сомельє України та керівниця Ukrainian Wine & Spirit School Катерина Ющенко. Блондинка та третій президент зробили селфі під новорічною ялинкою.

Катерина приховала фото із соцмереж, але користувачі встигли зробити скріншот. Фото kordon.org.ua

Віктору Ющенку 67 років. Він, як і раніше, періодично бере участь в українських культурних, громадських та освітніх акціях: виступав на відкритті інтерактивної аудиторії в університеті ім. Шевченка, на першій Конференції Української асоціації платіжних систем. Третій президент буває і на міжнародних зустрічах. Так, у листопаді він відвідав глобальний форум у столиці Азербайджану.

Фото Віктор Ющенко/Facebook

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