В Україні подорожчали біометричні паспорти

В Україні з 1 січня 2022 року подорожчали біометричні паспорти. Це стосується внутрішніх паспортів (ID-карт) та закордонних документів. Про нові тарифи повідомила Державна міграційна служба.

Ціни підняв виробник паспортів — держпідприємство «Поліграфічний комбінат «Україна». Поліграфкомбінат переглянув розцінки через підвищення вартості сировини та матеріалів.

Усім, хто сплатив за паспорти за старою ціною до 31.12.2021, але не встиг подати заяву для оформлення документів, доведеться доплатити відповідно до нових тарифів.

За звичайне оформлення паспорта (ID-картки) протягом 20 днів потрібно буде сплатити 372 грн (раніше 363 грн).

(раніше 363 грн). Термінове оформлення ID-карти протягом 10 днів коштуватиме 498 грн (раніше 489 грн).

(раніше 489 грн). Стандартне оформлення закордонного паспорта протягом 20 днів становитиме 733 грн (раніше 694 грн).

(раніше 694 грн). Прискорене оформлення закордонного паспорта (3 або 7 робочих днів) — 1085 грн (раніше 1046 грн).

Нагадаємо, у 2021 році в Україні внутрішній та закордонний е-паспорт офіційно прирівняли до паперового аналога. Така взаємозамінність діє у межах країни та не поширюється на випадки перетину кордону.

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