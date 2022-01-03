27.20 / 27.40 30.70 / 30.95
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні подорожчали біометричні паспорти

7:48 3 січня 2022
паспорт

В Україні з 1 січня 2022 року подорожчали біометричні паспорти. Це стосується внутрішніх паспортів (ID-карт) та закордонних документів. Про нові тарифи повідомила Державна міграційна служба.

Ціни підняв виробник паспортів — держпідприємство «Поліграфічний комбінат «Україна». Поліграфкомбінат переглянув розцінки через підвищення вартості сировини та матеріалів.

Усім, хто сплатив за паспорти за старою ціною до 31.12.2021, але не встиг подати заяву для оформлення документів, доведеться доплатити відповідно до нових тарифів.

  • За звичайне оформлення паспорта (ID-картки) протягом 20 днів потрібно буде сплатити 372 грн (раніше 363 грн).
  • Термінове оформлення ID-карти протягом 10 днів коштуватиме 498 грн (раніше 489 грн).
  • Стандартне оформлення закордонного паспорта протягом 20 днів становитиме 733 грн (раніше 694 грн).
  • Прискорене оформлення закордонного паспорта (3 або 7 робочих днів) — 1085 грн (раніше 1046 грн).

Нагадаємо, у 2021 році в Україні внутрішній та закордонний е-паспорт офіційно прирівняли до паперового аналога. Така взаємозамінність діє у межах країни та не поширюється на випадки перетину кордону.

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Полюбити неможливо

Повна несумісність: астрологи назвали пари знаків зодіаку, які ніколи не покохають одне одного

Міцніше за «баранку» тримайся, шофер: що зміниться для українських автомобілістів у 2022 році

Міцніше за «баранку» тримайся, шофер: що зміниться для українських автомобілістів у 2022 році

Ірина Федишин

«А голою зась?»: Ірина Федишин без штанів здивувала шанувальників

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.