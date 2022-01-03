Вторгнення Росії в Україну: про що говорили Байден з Зеленським

Увечері 2 січня відбулися телефонні переговори президентів України та США. Володимир Зеленський та Джо Байден обговорювали Росію та напруженість на Донбасі.

Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак дуже лаконічно повідомили про переговори з Байденом. «Обговорили спільні дії України, США та партнерів щодо збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію», — заявив Зеленський. «Наразі найголовніше — запобігти подальшій ескалації. Україна та США будуть використовувати всі можливості для цього» , — додав Єрмак.

Білий дім був щедрішим на коментарі. Прес-секретар Джен Псакі заявила, що українська сторона отримала від США гарантію рішучої відповіді, якщо Росія продовжить вторгнення. Йшлося про те, що президент Байден все ще вважає правильним принцип «нічого про тебе без тебе» (очевидно, малося на увазі «нічого про Україну без України).

Також Байден підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України, схвалив заходи для деескалації напруженості на Донбасі, кроки щодо виконання Мінських угод та переговори у нормандському форматі.

Нагадаємо, Байден під час телефонної розмови з президентом Росії 30 грудня обговорював майбутню роботу дипломатів: зустріч Ради Росія-НАТО, переговори у рамках ОБСЄ.

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