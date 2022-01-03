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Чому 3 січня не можна бажати щастя та здоров'я: прикмети та заборони Петрового дня

0:13 3 січня 2022
святитель Петро

3 січня у церковному календарі — день митрополита Київського та всієї Русі Петра, який жив у XIV столітті. Майбутній митрополит народився на Волині, з юності вирізнявся чеснотами, а в монастирі здобув популярність як талановитий іконописець.

У народі 3 січня називали Петровим днем. Цього дня не брали до рук нічого гострого, а тому жінки не шили, не плели та не вишивали. Було також не прийнято багато говорити, а тим більше переказувати плітки та підслухані розмови. Петрів день проводили, прибираючи у домі, — готувалися до закінчення Різдвяного посту.

Сни на Петрів день вважалися пророчими, але якщо привиділося щось добре, про нього не розповідали, щоб не злякати свою удачу. Також намагалися нічого не обіцяти ні чужим, ні рідним та не бажати щастя і здоров'я. Вважалося, що так можна добитися протилежного — накликати на людину лихо та недуги.

На день Петра оглядали домашнє господарство, оцінювали припаси, що залишилися, стежили за погодою і старалися побачити знаки, чи ранньою буде весна.

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Фото pravmir.ru

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