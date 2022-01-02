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Довгі вихідні на Різдво: скільки відпочиватимуть українці

18:36 2 січня 2022
Різдво

Зі 116 вихідних днів у 2022 році дванадцять припадають на січень. Цього місяця святкові дні випали так, що переносити вихідні та оголошувати робочі суботи не знадобиться. Різдво у християн східного обряду святкуватиметься у п'ятницю, 7 січня, тому 7−9 січня можна вважати довгими вихідними.

Відповідно до рекомендацій Кабміну, для тих, у кого встановлено звичайний п'ятиденний робочий тиждень, 4−6 січня будуть робочими днями.

  • Четвер, 6 січня — робочий день може бути скорочений на одну годину.
  • П'ятниця, 7 січня — Різдво — вихідний.
  • Субота, 8 січня — вихідний.
  • Неділя, 9 січня — вихідний.
  • 10−14 січня — робочі дні.

Нацбанк встановив, що 7−9 січня, незважаючи на вихідні, банки за необхідності можуть проводити касові операції. Також вимагаэться забезпечити роботу банкоматів та оперативне їх поповнення готівкою.

7 січня на Різдво буде вихідний і у поштових служб, але «Укрпошта» обіцяє залишити відкритими чергові відділення у великих містах. У Києві та Одесі працюватимуть по три відділення, у Харкові, Миколаєві та Полтаві — по два.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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