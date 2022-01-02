У Чорногорії введено жорсткі вимоги для в'їзду українських туристів

Чорногорія, дуже популярна в українців у минулому літньому сезоні, тепер відгородилася від мандрівників. З 2 січня 2022 року відвідати чорногорські курорти на Адріатичному морі зможуть лише повністю вакциновані особи або ті, хто нещодавно перехворів на COVID-19. Про це повідомило посольство України у Чорногорії.

Нові правила пов'язані зі зростанням захворюваності на COVID-19 в Європі, у тому числі і в Чорногорії. Жорсткі вимоги введені до 12 січня, але в залежності від обстановки вони можуть бути продовжені або навіть посилені.

З 2 січня 2022 року для в'їзду до Чорногорії на кордоні необхідно пред'явити один із двох документів:

підтвердження повної вакцинації. При цьому навіть зелений сертифікат COVID підійде не завжди. Друга доза вакцини повинна бути зроблена не пізніше ніж за шість місяців до в'їзду.

підтвердження перенесеного COVID-19. Позитивний ПЛР-тест або експрес-тест повинен бути зроблений не менше ніж 10 днів і не більше ніж 180 днів тому.

На додаток до одного з двох документів необхідно пред'явити негативний ПЛР-тест (дійсний 72 години) або негативний експрес-тест на антиген (дійсний 48 годин).

Нагадаємо, раніше в'їхати до Чорногорії можна було вільно за умови пред'явлення негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген. Ще до завершення курортного сезону влада задумалася про те, щоб посилити умови в'їзду через зростання захворюваності на COVID-19.

293

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter