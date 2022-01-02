Коронавірус «зменшує хід»: в Україні захворіли менше 2 тисяч людей, кількість летальних випадків різко скоротилася

В Україні триває епідемія гострої коронавірусної хвороби. Минулої доби, 1 січня, зафіксовано 1 863 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 108, медпрацівників — 12). Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу не було госпіталізовано жодного українця з ковідом, а одужали 2259 людей. У той же час хвороба забрала життя 98 людей.

Раніше відома неврологиня кандидат медичних наук Тетяна Майкова в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла про те, як впоратися з наслідками COVID-19 — панічними атаками, погіршенням пам'яті, головним болем. А уролог Олена Князьська під час прямої лінії «ФАКТІВ» розповіла про загострення простатиту після COVID-19, ознаки запалення сечового міхура, а також про те, як вилікувати хронічний цистит.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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