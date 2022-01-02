Частині українців з січня підняли пенсії: хто гарантовано отримуватиме 7 тис. 800 грн щомісяця

Відповідно до обіцянок Кабміну та закладених до Держбюджету показників в Україні з 1 січня 2022 року підвищилися розміри пенсійних виплат для деяких груп пенсіонерів.

Про те, хто вже зараз потрапив до лав «щасливчиків», нагадує УНІАН.

Так, перш за все йдеться про осіб, які отримали інвалідність під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, з 1 січня 2022 року пенсійні виплати для них будуть не менше 14 тис. 600 грн за І групою інвалідності; 9 тис. 500 грн — за ІІ групою інвалідності; 7 тис. грн — за ІІІ групою інвалідності.

Крім того, уряд встановив з 1 січня 2022 року мінімальну пенсійну виплату на рівні не менше 7 тис. 800 грн. кожному з непрацездатних батьків, дружині (дружині) захисників, які загинули в зоні проведення АТО/ООС.

Також у 2022 році з 1 березня буде проведено індексацію пенсій для всіх пенсіонерів, а з 1 жовтня пенсіонери віком 70−75 років отримуватимуть додаткові щомісячні доплати у сумі до 300 гривень .

Як відомо, розмір пенсії розраховують за формулою: середня зарплата по країні за три роки помножена на співвідношення середньої зарплати до власної на стаж у роках і на 1%. При цьому на пенсії можна отримати не 80% своєї зарплати, а лише 80% від середньої зарплати по країні за три роки за умови, якщо ваша зарплата в цей час не була нижчою.

Крім того, з 1 грудня 2021 року в Україні для всіх категорій пенсіонерів мінімальну пенсію було збільшено з 1854 до 1934 гривень.

Нагадаємо, що в Україні особи передпенсійного віку мають право вийти на заслужений відпочинок достроково. Також це можливо у разі скорочення штатів на підприємстві, повідомили в управлінні праці та соцзахисту населення однієї з міських рад. При цьому в документах, що подаються до Пенсійного фонду, обов'язково має бути зафіксовано, що працівника було звільнено з ініціативи роботодавця.

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