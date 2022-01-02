Церковне свято 2 січня: чому на День Святого Іоанна Кронштадтського категорично заборонено одягати речі червоного кольору

Неділя, 2 січня 2022 року, вважається днем пам'яті святого Іоанна — настоятеля Андріївського собору в Кронштадті, який жив з 1829 по 1908 роки. Іоанн був проповідником та духовним письменником.

Також сьогодні церква святкує пам'ять святого Ігнатія Богоносця — учня апостола Іоанна Богослова (Ігнатьєв день). Він став другим єпископом Антіохійським і вважається автором кількох послань. Іван був страчений у Римі за віру в Христа.

Крім того, 2 січня триває Різдвяний піст. З 2 січня починається період передсвята Різдва Христового. Не можна вживати м'ясо, молоко, яйця, рибу. У неділю дозволяється гаряча рослинна їжа з олією.

Що можна робити 2 січня

Сьогодні прийнято молитися Ігнатію Богоносцю про захист свого будинку, щоб йому не загрожували будь-які напасті. Крім молитви про захист житла, потрібно вклонитися своєму будинку, подякувати йому за тепло та затишок. За старих часів існувала така традиція, яка може дотримуватися і сьогодні: тричі обходили будинок з іконами, кланялися будинку, після чого заходили всередину і кланялися кожній кімнаті та приміщенню — для захисту житла від злих духів, недобрих людей, від злиднів та розорення.

Також необхідно поспілкуватися із родичами, прийти в гості до батьків чи рідних людей, або хоча б поговорити з рідними та близькими по телефону.

Мама допивала недопите за своїми дітьми — за народними прикметами, таким чином вона забирала у них хвороби. А ось іншим людям, у тому числі й членам сім'ї, за дітьми допивати не належить, інакше вони заберуть силу.

Чим більше цього дня вітаєшся, тим більше здоров'я собі додаєш.

Також у цей день починали готуватися до Різдва, зокрема мили будинок, фарбували стіни чи меблі, запасалися продуктами, готували страви. Цього дня доглядати за своїм будинком і упорядковувати його слід ще й тому, що Ігнатій Богоносець є покровителем рідного даху.

Вважалося, що викидати з дому весь розбитий посуд, у тому числі посуд зі сколами та тріщинами — винести з дому проблеми та неприємності.

Цього дня варто прислухатися до того, що говорять і радять оточуючі — можна отримати пораду, яка допоможе впоратися з різними труднощами та завданнями, які ви шукаєте.

Прикмети дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша. Небо затягло хмари — до тепла. Сильні морози — літо буде спекотним. Іній з ранку — родюче літо. Сніг на полях, луках, рівних ділянках лежить не рівним шаром, а пагорбами — до гарного врожаю. Синички розчирикалися — до похолодання. Яка погода сьогодні, така буде й у серпні. Якщо хмари йдуть проти вітру, незабаром розпочнеться снігопад; сині хмари означають, що тепло, а білі — на сильний вітер.

Що не можна робити 2 січня

Не можна в будинку смітити, бруднити, сваритися, вимовляти лайливі слова, поводитися неналежним чином, лаятися з рідними та близькими. Все це пов'язано з тим, що сьогодні проходить пам'ять Ігнатія Богоносця, покровителя рідного дому.

Також сьогодні не готують страв із гороху, бобів, квасолі, інакше можна промотати весь свій добробут.

Не можна співати після заходу сонця — можна голос втратити.

Не можна купувати взуття скоротити роки свого життя.

Не можна позичати, кредит — рік пройде в нужді. Також не можна позичати, щоб не привернути злиднів.

Не можна викидати волосся на сміття — рости будуть погано.

Не можна в будинок пускати нужденних і хворих (звісно ж, крім родичів). Якщо така людина зайде до будинку, то може перекласти свої проблеми на домочадців.

Крім того, наші пращури не рекомендували 2 січня одягати речі червоного кольору (і його похідних — від рожевого до бордового). У народі вірили: якщо не послухатися цієї заборони, можна знайти проблеми зі здоров'ям.

Не можна цього понеділка прокрастинувати. В ідеалі з самого ранку зробити прибирання та викинути весь мотлох з дому. Вважається, що подібні рухи тіла допоможуть розпочати нове життя, особливо самотнім людям.

Ще одна заборона: забороняється 2 січня залишати на столі воду, компот чи бульйон без кришки. Прапрапрадіди попереджали: нечисть, яка цього дня шукає собі питво, може «помітити» рідину. Якщо людина вип'є потім із цієї судини, то потрапить до влади темних сил.

Іменинники дня

2 січня іменини відзначають Данило, Ігнат, Георгій, Іван, Юрій. Вважається, що людина, яка народилася цього дня, буде прив'язана до будинку і своєї сім'ї, не захоче їхати далеко від будинку, в якому народилася, допомагатиме батькам і рідним.

Талісманом людей, народжених 2 січня, є рубін. Цей камінь був відомий ще з давніх-давен і носив тоді назву Яхонт. А ось індійці називають рубін «Ранта Радж», що у перекладі означає «Цар самоцвітів». Рубін видобувають у багатьох місцях по всьому світу, але найбільші його родовища у Кенії, Таїланді, Шрі-Ланці, Індії. Здавна вважалося, що цей камінь відрізняється силою зцілювати від багатьох недуг.

Нагадаємо, що місяць січень традиційного багатий на церковні свята. Окрім Різдва Христового та Хрещення Господнього, віруючі відзначають ще кілька важливих дат. За церковною традицією за великими Господніми і Богородичними святами прийнято згадувати тих, завдяки кому радість стала можливою. Так, наприклад, після Різдва Христового у храмах проводяться богослужіння на честь Пресвятої Богородиці, а після Хрещення Христового молитвою згадують Хрестителя Іоанна.

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