В Україні зросла вартість оформлення ID-карти та закордонного паспорта: хто зможе отримати документи за старою ціною

Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна», де нещодавно стався збій у виробничому процесі, збільшило вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2022 року. Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Так, поліграфкомбінат «Україна» вдався до такого кроку «через підвищення цін на сировину та матеріали». У зв'язку з цим зросла загальна вартість оформлення ID-карти та закордонного паспорта.

Так, вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-карти протягом 20 днів тепер коштує 372 грн (раніше було 345 грн), протягом 10 днів — 498 грн (стара ціна — 471 грн).

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон коштуватиме 733 грн за 20 днів та 1085 грн за 10 днів. До подорожчання ціна становила 682 та 1034 грн відповідно.

Перше оформлення паспорта громадянина України залишається безплатним.

Громадяни України, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31 грудня 2021 року, але заяви для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, які діятимуть на момент подання відповідних заяв.

Як писали «ФАКТИ», раніше голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська заявила, що комісія розпочне роботу над новими правилами транскрипції та транслітерації з української алфавіту. Це торкнеться, наприклад, імен у закордонних паспортах та латинського відображення географічних назв.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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