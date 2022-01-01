Закон про обов'язкову реєстрацію SIM-карток набув чинності: до якого терміну потрібно встигнути зареєструватися

З першого дня року набули чинності зміни до закону про електронні комунікації. Відповідно до його положень, українці повинні обов'язково реєструвати SIM-картки, «прив'язуючи» їх до паспортних даних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

«Законопроект передбачає, що кінцевий користувач зобов'язаний здійснити ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг», — йдеться у повідомленні.

Водночас із реєстрацією можна не поспішати — закон надає перехідний період до 1 січня 2025 року, під час якого абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе. Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг призупиняють їх надання користувачам, які не підписали або не здійснили ідентифікацію.

Після двох місяців з моменту припинення, якщо користувач не уклав договір або не надав паспортних даних, комунікаційні послуги припиняють.

Нагадаємо, що на думку авторів законопроекту, він дозволить захиститися від шахраїв, які перевипускають чужі SIM-картки задля отримання доступу до банківських програм.

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