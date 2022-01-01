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Перелік українців, що підлягають вакцинації від ковіду, розширено: кого уколять обов'язково

14:43 1 січня 2022
Перелік українців, що підлягають вакцинації від ковіду, розширено: кого уколять обов&#39;язково

З 20 січня розширюється список тих українців, хто підлягає обовʼязковій вакцинації проти COVID-19. Його поповнять працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також, комунальних підприємств та установ.

Тепер, щоб не бути відстороненими від роботи без збереження зарплати, вакцинуватись у обовʼязковому порядку повинні працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.
  • підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Тих, хто має абсолютні протипоказання до щеплення, ця норма не стосується.

Більше про те, що очікує українців у 2022 році — у матеріалі «Що зміниться з 1 січня: реклама втратить сексуальність, а газети — російську мову».

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